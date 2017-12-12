Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - 12 Aralık çeyrek ve gram altım fiyatı! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatı ise 252 TL'den satılmaya başladı. Altın fiyatları dün 153.6626 liradan satıldı.

Altın fiyatları dün dolar kuru ve ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybıyla 153,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 153,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını 1.028 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı dün 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1.241 dolara kadar geriledi. Dünkü değer kaybının ardından Asya piyasalarında bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.246 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının Fed'in faiz kararı öncesinde 1.240-1.250 dolar bandında hareket ettiğini söyledi.

Fed'in faiz kararından sonra altının ons fiyatının yönünü belirleyebileceğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.240 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.216 dolara kadar devam edebilir, 1.250 dolar direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1.270 dolara kadar yükselişler görülebilir." dedi.

Memiş, dün üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde açıklamasının ardından döviz kurlarında gerilemelerin olduğunu, bu sebeple gram altının fiyatında düşüşlerin yaşandığını kaydetti. Teknik açıdan altının gram fiyatında 152,8 liranın destek olduğunu ifade eden Memiş, 153,8 liranın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.