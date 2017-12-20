Altın fiyatları bugün ne kadar? - 20 Aralık Çeyrek altın ve gram altın fiyatı!

Altın fiyatları için yatırım yapmayı düşünen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde sık sık "altın fiyatları, gram altın ne kadar? ve çeyrek altın fiyatları" aramalarını yapan vatandaşlar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. 20 Aralık altın fiyatları ile ilgili son durum ve gelişmeler sizlerle.

ALTININ GRAM FİYATI 156 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 156 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 155,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 156 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.263,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, vergi yasa tasarısına ilişkin gelişmelerin ardından doların ve altın fiyatlarının sakin bir seyir izlediğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.265 doların yukarı kırılması durumunda yükselişlerin 1.275 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatında 155 lira seviyesinin şimdilik güçlü destek seviyesi olduğunu düşünüyoruz.

Dolar kuru, yükseliş trendine girerse altının gram fiyatı 157 liraya kadar yükselebilir.

ABD'de vergi yasa tasarısı oylandıktan sonra altının ons fiyatının baskı altında kalması durumunda yurt içinde altının gram fiyatında da düşüşler görülebilir."

ALTININ ONSU 1.261,85 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.261,85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8322 lira, satışta 3,8475 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8480 lira, satışta 3,8634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,47'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 974 bin 966,52 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 941 milyon 934 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,16 olarak gerçekleşti.