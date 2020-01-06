"Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşma imzasıyla dengelenir"

06.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:36

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ve İran arasındaki çatışmanın oluşturduğu jeopolitik gerilimlerle altın fiyatlarında görülen artışın, 15 Ocak'ta Washington ve Pekin'in ticaret anlaşmasını imzalamaları sonrası dengelenebileceğini savundu.

Altın fiyatları, geçen hafta Cuma günü ABD ordusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası iki ülke arasında izlenen gerilimlerle yükselmiş ve İran'ın bu saldırıya yanıt vereceği sözüyle Pazartesi günü gram altın fiyatı ilk kez 302.95 lira ile 300 liranın üzerine ve Cumhuriyet altını da 2.047 lira ile 2 bin liranın üzerine yükseldi ve küresel piyasalarda da altın 1579.10 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini gördü.

DHA'nın gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırımtürk, altın piyasalarındaki mevcut durumu şöyle değerlendirdi: "Bugüne kadar jeopolitik gerginlikler bölgede özellikle altın fiyatlarında büyük yansıma bulmamıştı. Daha ziyade ticaret savaşları etkiliydi, en son ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazında uzlaşma sağlanmasını, özellikle bu anlaşmanın imzaya açılmasını bekliyorduk. Hala bu imza bekleniyor, ama bunun yanında sıcak bir çatışma söz konusu olunca, ticari gelişmeler gündemin gerisinde kaldı ve jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oldu. Tabi bu durumun fiyatlara yansıması gayet doğal ama ticaret savaşlarının veya ticari gelişmelerin yansıması ile jeopolitik gerilimlerin yansıması daha farklı. Dolayısıyla bunun kalıcı bir etkisi olacak mı olmayacak mı, bu tarafların tepkilerine bağlı. İran hemen bir misilleme yapacak mı yoksa pozisyon mu kollayacak, bu artık gündemde olacak bir konu."Altın fiyatlarında görülen artış eğiliminin hafta boyunca devam edeceğini öngören Yıldırımtürk, ABD ve Çin gerilimlerinin hafiflemesiyle fiyatların değişebileceğini belirtirken, Türkiye'de de altın alımlarının sınırlı olmaya devam edebileceğini söyledi: "Özellikle hafta sonu altın fiyatlarının yükselerek, güçlü görünümle kapanmasını bekliyorum, ama 15 Ocak'ta imzaların atılması da piyasada biraz iyimserlik oluşturabilir. Altının yükselmesi İran'a iyi yansıyabilir, altın satıp ekonomisinin güçlendirebilir."Türkiye'de de alımlar zaten düşüktü, bu kapsamda da gelecek dönemde dış piyasaya göre alımların daha düşükten olacağını ve bu alımların daha sınırlı olacağını düşünüyorum ama çok fazla bir satış geleceğini de tahmin emiyorum. Fiyatlar muhakkak dengelenecektir, bu gelişmenin ekonomik bir gelişme değil, tamamen jeopolitik bir durum. Dolar/liranın çok tepki göstermemiş olmasıyla bizde fiyat değişimlerini tamamen dış fiyat yansıması olarak görüyoruz."Ama fiyatların gerilemesi için tarafların bir uzlaşmaya varması gerekebilir. Olayı soğutmak için ABD'ye yakın olan gerek AB ülkeleri gerek diğer ülkeler bir miktar İran konusunda arabuluculuk görevi üstlenirse olay sakinleşebilir. Fakat jeopolitik bir gelişme olduğundan dikkatli olmak gerekebilir."İran'ın misilleme saldırı açıklaması kapsamında Pazar günü 2015 nükleer anlaşması esaslarına uymayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump ise İran'ın saldırması durumunda ABD'nin "daha sert önlemler" alacağını söyledi.Söz konusu jeopolitik görünüm kapsamında Yıldırımtürk, bu gelişmelerin ekonomik gelişmeler olmaması sebebiyle Türkiye'de altın fiyatlarında görülen oynamaların küresel altın fiyatlarında görülen artışa paralel olarak gerçekleştiğini belirtirken, bu artışın hafta sonuna kadar devam edebileceğini, fakat 15 Ocak'ta ABD ve Çin arasında Beyaz Saray'da imzalanacak olan ticaret anlaşması sonrası dengelenebileceğini öngördü.ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, iki ülkenin 15 Ocak'ta ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalayacağını, gelecek dönemde de ticaret anlaşmasının ikinci kısmına yönelik müzakereler için Pekin'e gideceğini duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditleri sonrası küresel piyasalarda İran'ın tepkisi beklenirken, küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 1.21 artışla 18.37 dolardan,altında yüzde 1.39 artışla 1,574.10 dolardan,bakır yüzde 0.32 düşüşle 2.778 dolardan,platin yüzde 0.04 düşüşle 989.90 dolardan,paladyum yüzde 1.68 artışla yüzde 1,988.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasalarda ise gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın fiyatı 493 liraya, Cumhuriyet altın fiyatı da 2,041 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA