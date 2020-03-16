Altın fiyatları 2020 yılının dibini gördü
Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı satış baskısı devam ederken bugün altın fiyatları da 2020 yılının en düşük seviyelerini gördü.
16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:31
Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı satış baskısı devam ederken bugün altın fiyatları da 2020 yılının en düşük seviyelerini gördü.
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Kaynak: Dunya.com