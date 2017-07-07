Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 958,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,00 143,20 143,00 143,20 Cumhuriyet Ata Lira 942,00 958,00 942,00 958,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 130,50 134,50 130,50 134,50 Lira(Tam) Ziynet 921,00 940,00 921,00 940,00 Yarım Ziynet 460,00 470,00 460,00 470,00 Çeyrek Ziynet 230,00 235,00 230,00 235,00