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Altın fiyatları

Altın fiyatları
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 748,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.950,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 748,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.950,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)750,00750,20747,80748,00
Cumhuriyet Ata Lira4.943,004.964,004.929,004.950,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)684,00688,00682,20686,20
Lira(Tam) Ziynet4.830,004.850,004.817,004.837,00
Yarım Ziynet2.415,002.425,002.408,002.418,00
Çeyrek Ziynet1.208,001.213,001.204,001.209,00

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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