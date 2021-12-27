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Altın fiyatları

Altın fiyatları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.344,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.344,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 676,70676,90655,80656,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.460,004.481,004.323,004.344,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 618,00622,00598,30602,30
Lira(Tam) Ziynet 4.358,004.378,004.225,004.245,00
Yarım Ziynet 2.179,002.189,002.112,002.122,00
Çeyrek Ziynet 1.090,001.095,001.056,001.061,00

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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