Altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altın fiyatları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.185,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.185,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 766,80767,00783,40783,60
Cumhuriyet Ata Lira 5.055,005.076,005.164,005.185,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 699,50703,50714,60718,60
Lira(Tam) Ziynet 4.940,004.960,005.046,005.066,00
Yarım Ziynet 2.470,002.480,002.523,002.533,00
Çeyrek Ziynet 1.235,001.240,001.262,001.267,00

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

 Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı! Hastanelerden protesto görüntüleri yağıyor

Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı! Hastanelerden protesto görüntüleri yağıyor

 Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title