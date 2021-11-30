Altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altın fiyatları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4,964,00 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4,964,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 729,80730,00750,00750,20
Cumhuriyet Ata Lira 4.810,004.831,004.943,004.964,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 665,75669,75684,00688,00
Lira(Tam) Ziynet 4.701,004.721,004.830,004.850,00
Yarım Ziynet 2.351,002.361,002.415,002.425,00
Çeyrek Ziynet 1.175,001.180,001.208,001.213,00

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title