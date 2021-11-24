Altın fiyatları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 725,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.799,00 lira oldu.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 725,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.799,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|714,80
|715,00
|725,00
|725,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.712,00
|4.733,00
|4.778,00
|4.799,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|652,10
|656,10
|661,20
|665,20
|Lira(Tam) Ziynet
|4.605,00
|4.625,00
|4.669,00
|4.689,00
|Yarım Ziynet
|2.302,00
|2.312,00
|2.335,00
|2.345,00
|Çeyrek Ziynet
|1.151,00
|1.156,00
|1.167,00
|1.172,00
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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