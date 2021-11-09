Altın fiyatları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.765,00 lira oldu.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.765,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|569,00
|569,20
|568,00
|568,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.750,00
|3.771,00
|3.744,00
|3.765,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|519,00
|523,00
|518,00
|522,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.664,00
|3.684,00
|3.658,00
|3.678,00
|Yarım Ziynet
|1.832,00
|1.842,00
|1.829,00
|1.839,00
|Çeyrek Ziynet
|916,00
|921,00
|915,00
|920,00
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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