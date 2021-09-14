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Altın fiyatları

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.221,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.221,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)486,00486,20485,40485,60
Cumhuriyet Ata Lira3.204,003.225,003.200,003.221,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)443,40447,40443,00447,00
Lira(Tam) Ziynet3,131,003,151,003.126,003.146,00
Yarım Ziynet1.565,001.575,001.563,001.573,00
Çeyrek Ziynet783,00788,00782,00787,00

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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