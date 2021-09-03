Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.208,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.208,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,00481,20483,60483,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.170,003.191,003.187,003.208,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,00443,00441,00445,00
Lira(Tam) Ziynet 3.097,003.117,003.114,003.134,00
Yarım Ziynet 1.549,001.559,001.557,001.567,00
Çeyrek Ziynet 774,00779,00778,00783,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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