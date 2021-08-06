Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyat 496,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.293,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyat 496,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.293,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)497,40497,60496,60496,80
Cumhuriyet Ata Lira3.278,003.299,003.272,003.293,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)453,60457,60453,00457,00
Lira(Tam) Ziynet3.203,003.223,003.198,003.218,00
Yarım Ziynet1.602,001.612,001.599,001.609,00
Çeyrek Ziynet801,00806,00800,00805,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
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