Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.231,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.231,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|493,00
|493,20
|487,00
|487,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.249,00
|3.270,00
|3.210,00
|3.231,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|449,50
|453,50
|445,00
|449,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.175,00
|3.195,00
|3.137,00
|3.157,00
|Yarım Ziynet
|1.588,00
|1.598,00
|1.569,00
|1.579,00
|Çeyrek Ziynet
|794,00
|799,00
|784,00
|789,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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