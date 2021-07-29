Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|494,70
|494,90
|497,70
|497,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.261,00
|3.282,00
|3.280,00
|3.301,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,00
|456,00
|454,00
|458,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.186,00
|3.206,00
|3.205,00
|3.225,00
|Yarım Ziynet
|1.593,00
|1.603,00
|1.603,00
|1.613,00
|Çeyrek Ziynet
|797,00
|802,00
|802,00
|807,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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