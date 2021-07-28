Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.206,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.206,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: