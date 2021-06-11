Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)515,60516,80507,50507,70
Cumhuriyet Ata Lira3.405,003.426,003.344,003.365,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)472,00476,00463,00467,00
Lira(Tam) Ziynet3.327,003.347,003.268,003.288,00
Yarım Ziynet1.664,001.674,001.634,001.644,00
Çeyrek Ziynet832,00837,00817,00822,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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