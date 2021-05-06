Altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,50477,70478,50478,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.147,003.168,003.154,003.175,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 436,00440,00437,00441,00
Lira(Tam) Ziynet 3.075,003.095,003.082,003.102,00
Yarım Ziynet 1.538,001.548,001.541,001.551,00
Çeyrek Ziynet 769,00774,00771,00776,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ebru Yaşar Serdar Ortaç
Spor Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:05:07. #1.16#

title