Altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.095,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.095,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,00467,20466,50466,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.079,003.100,003.074,003.095,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00430,00425,50429,50
Lira(Tam) Ziynet 3.009,003.029,003.004,003.024,00
Yarım Ziynet 1.504,001.514,001.502,001.512,00
Çeyrek Ziynet 752,00757,00751,00756,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:00:06. #1.14#

title