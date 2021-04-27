Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.131,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.131,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)475,00475,20471,80472,00
Cumhuriyet Ata Lira3.130,003.151,003.110,003.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)433,20437,20430,50434,50
Lira(Tam) Ziynet3.059,003.079,003.040,003.060,00
Yarım Ziynet1.530,001.540,001.520,001.530,00
Çeyrek Ziynet765,00770,00760,00765,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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