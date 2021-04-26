Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.151,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.151,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00477,20475,00475,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.143,003.164,003.130,003.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00439,00433,20437,20
Lira(Tam) Ziynet 3.072,003.092,003.059,003.079,00
Yarım Ziynet 1.536,001.546,001.530,001.540,00
Çeyrek Ziynet 768,00773,00765,00770,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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