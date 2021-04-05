Altın fiyatları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.987,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.987,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|453,00
|453,20
|450,00
|450,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.985,00
|3.006,00
|2.966,00
|2.987,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|413,20
|417,20
|411,00
|415,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.917,00
|2.937,00
|2.898,00
|2.918,00
|Yarım Ziynet
|1.459,00
|1.469,00
|1.449,00
|1.459,00
|Çeyrek Ziynet
|729,00
|734,00
|725,00
|730,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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