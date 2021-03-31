Altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altın fiyatları

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.991,00 lira oldu.

Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.991,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,00455,20450,50450,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.998,003.019,002.970,002.991,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00419,00411,00415,00
Lira(Tam) Ziynet 2.930,002.950,002.901,002.921,00
Yarım Ziynet 1.465,001.475,001.451,001.461,00
Çeyrek Ziynet 733,00738,00725,00730,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Bakkal İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altın fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:44:48. #1.16#
title