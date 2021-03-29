Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.996,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.996,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 445,50445,70451,50451,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.936,002.957,002.975,002.996,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 406,00410,00411,80415,80
Lira(Tam) Ziynet 2.869,002.889,002.908,002.928,00
Yarım Ziynet 1.435,001.445,001.454,001.464,00
Çeyrek Ziynet 718,00723,00727,00732,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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