Altın fiyatları
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Altın fiyatları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.946,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.946,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 444,30444,50444,00444,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.928,002.949,002.925,002.946,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,50409,50405,00409,00
Lira(Tam) Ziynet 2.863,002.883,002.859,002.879,00
Yarım Ziynet 1.431,001.441,001.430,001.440,00
Çeyrek Ziynet 716,00721,00715,00720,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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