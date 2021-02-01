Altın fiyatları
01.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:04
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|434,4
|434,6
|431
|431,2
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.863,00
|2.884,00
|2.840,00
|2.861,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|396
|400
|393
|397
|Lira(Tam) Ziynet
|2.798,00
|2.818,00
|2.776,00
|2.796,00
|Yarım Ziynet
|1.400,00
|1.410,00
|1.338,00
|1.398,00
|Çeyrek Ziynet
|700
|705
|694
|699
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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