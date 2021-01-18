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Altın fiyatları

18.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:50
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.937,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.937,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,50443,80442,50442,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.923,002.944,002.916,002.937,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,50408,50403,50407,50
Lira(Tam) Ziynet 2.856,002.876,002.850,002.870,00
Yarım Ziynet 1.428,001.438,001.425,001.435,00
Çeyrek Ziynet 714,00719,00712,00717,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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