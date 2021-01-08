Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: