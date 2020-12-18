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Altın fiyatları

18.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:39
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.069,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.069,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,80470,00 462,50462,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.096,003.117,00 3.048,003.069,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,50432,50422,00426,00
Lira(Tam) Ziynet 3.026,003.046,002.979,002999,00
Yarım Ziynet 1.512,001.523,001.489,001.499,00
Çeyrek Ziynet 756,00761,00745,00750,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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