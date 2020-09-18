Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 155 lira oldu.
18.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:31
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 155 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|472,50
|472,70
|475,50
|475,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.114,00
|3.135,00
|3.134,00
|3.155,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,00
|436,00
|434,00
|438,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.043,00
|3.063,00
|3.062,00
|3.082,00
|Yarım Ziynet
|1.522,00
|1.532,00
|1.531,00
|1.541,00
|Çeyrek Ziynet
|761,00
|766,00
|766,00
|771,00
Kaynak: AA
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