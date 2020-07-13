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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.652,00 lira oldu.

Altın fiyatları
13.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:50

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.652,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,80

399,00

 399,20399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.629,00

2.650,00

 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 364,00

368,00

 365,00369,00
Lira(Tam) Ziynet 2.569,00

2.589,00

 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.285,00

1.295,00

 1.286,001.296,00
Çeyrek Ziynet 642,00

647,00

643,00648,00

Kaynak: AA

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