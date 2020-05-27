Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.
27.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:41
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,00
|380,20
|371,50
|371,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.505,00
|2.526,00
|2.448,00
|2.469,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,50
|350,70
|339,00
|343,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.447,00
|2.467,00
|2.392,00
|2.412,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.196,00
|1.206,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|598,00
|603,00
Kaynak: AA