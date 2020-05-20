Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.539,00 lira oldu.
20.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:40
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.539,00 lira oldu.
Altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,80
|384,00
|382,10
|382,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.530,00
|2.551,00
|2.518,00
|2.539,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|348,50
|352,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.472,00
|2.492,00
|2.461,00
|2.481,00
|Yarım Ziynet
|1.236,00
|1.246,00
|1.230,00
|1.240,00
|Çeyrek Ziynet
|618,00
|623,00
|615,00
|620,00
Kaynak: AA