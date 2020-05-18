Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.588,00 lira oldu.
18.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:36
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.588,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,00
|386,20
|389,50
|389,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.544,00
|2.565,00
|2.567,00
|2.588,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|355,00
|359,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.486,00
|2.506,00
|2.508,00
|2.528,00
|Yarım Ziynet
|1.243,00
|1.253,00
|1.255,00
|1.265,00
|Çeyrek Ziynet
|621,00
|626,00
|627,00
|637,00
Kaynak: AA