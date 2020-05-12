Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.561,00 lira oldu.
12.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:38
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.561,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,80
|388,00
|385,40
|385,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.556,00
|2.577,00
|2.540,00
|2.561,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|354,60
|360,60
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.497,00
|2.517,00
|2.482,00
|1.502,00
|Yarım Ziynet
|1.252,00
|1.262,00
|1.241,00
|1.251,00
|Çeyrek Ziynet
|626,00
|631,00
|621,00
|626,00
Kaynak: AA