Altın fiyatları
06.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:40
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,80
|387,00
|392,00
|392,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.549,00
|2.570,00
|2.583,00
|2.604,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,80
|356,80
|358,00
|362,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.491,00
|2.511,00
|2.525,00
|2.545,00
|Yarım Ziynet
|1.246,00
|1.256,00
|1.262,00
|1.272,00
|Çeyrek Ziynet
|623,00
|628,00
|631,00
|636,00
Kaynak: AA