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Altın fiyatları

Altın fiyatları
05.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:36

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 386,60 386,80 386,30 386,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.548,00 2.569,00 2.546,00 2.567,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 352,60 356,60 352,00 356,00
Lira(Tam) Ziynet 2.490,00 2.510,00 2.488,00 2.508,00
Yarım Ziynet 1.245,00 1.255,00 1.244,00 1.254,00
Çeyrek Ziynet 622,00 627,00 622,00 627,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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