Altın fiyatları
04.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:42
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.
Altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,80
|383,00
|385,80
|386,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.523,00
|2.544,00
|2.542,00
|2.563,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,00
|353,00
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.465,00
|2.485,00
|2.485,00
|2.505,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|616,00
|621,00
|621,00
|626,00
Kaynak: AA