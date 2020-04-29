Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.546,00 lira oldu.
29.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:44
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.546,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,20
|382,40
|383,20
|383,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.519,00
|2.540,00
|2.525,00
|2.546,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,60
|352,60
|349,00
|353,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.461,00
|2.481,00
|2.468,00
|2.488,00
|Yarım Ziynet
|1.231,00
|1.241,00
|1.234,00
|1.244,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|617,00
|622,00
Kaynak: AA