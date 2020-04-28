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Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.559,00 lira oldu.

Altın fiyatları
28.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:50

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.559,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 384,20 384,40 385,20 385,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.532,00 2.550,00 2.538,00 2.559,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 351,00 355,00
Lira(Tam) Ziynet 2.474,00 2.494,00 2.481,00 2.501,00
Yarım Ziynet 1.237,00 1.247,00 1.240,00 1.250,00
Çeyrek Ziynet 619,00 624,00 620,00 625,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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