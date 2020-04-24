Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.571,00 lira oldu.
24.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:04
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.571,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,50
|384,70
|387,00
|387,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.534,00
|2.555,00
|2.550,00
|2.571,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|351,00
|355,00
|353,00
|357,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.476,00
|2.496,00
|2.492,00
|2.512,00
|Yarım Ziynet
|1.238,00
|1.248,00
|1.246,00
|1.256,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|623,00
|628,00
Kaynak: AA