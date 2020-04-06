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İstanbul, Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.368,00 lira oldu.

06.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:36
Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.368,00 lira oldu.

Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 347,70 347,90 356,20 356,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.291,00 2.312,00 2.347,00 2.368,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 317,00 321,00 325,00 329,00
Lira(Tam) Ziynet 2.239,00 2.259,00 2.294,00 2.314,00
Yarım Ziynet 1.120,00 1.130,00 1.147,00 1.157,00
Çeyrek Ziynet 560,00 565,00 573,00 578,00

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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