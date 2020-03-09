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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.177,00 lira oldu.

09.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:38
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.177,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 328,30 328,50 327,10 327,30
Cumhuriyet Ata Lira 2.164,00 2.185,00 2.156,00 2.177,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,40 303,40 298,00 302,00
Lira(Tam) Ziynet 2.114,00 2.134,00 2.107,00 2.127,00
Yarım Ziynet 1.057,00 1.067,00 1.053,00 1.063,00
Çeyrek Ziynet 529,00 534,00 527,00 532,00

Kaynak: AA

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