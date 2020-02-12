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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu.

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10
Altın fiyatları

'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,80 305,00 303,50 303,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.009,00 2.030,00 2.000,00 2.021,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00 282,00 276,80 280,80
Lira(Tam) Ziynet 1.963,00 1.983,00 1.955,00 1.975,00
Yarım Ziynet 981,00 991,00 977,00 987,00
Çeyrek Ziynet 491,00 496,00 489,00 494,00

Kaynak: AA
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