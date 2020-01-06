06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:40

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,60 302,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.994,00 2.015,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00 Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.949,00 1.969,00 Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00 Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 487,00 492,00

Kaynak: AA