16.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:44

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.850,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 277,60 277,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.829,00 1.850,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 253,00 257,00 Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.788,00 1.808,00 Yarım Ziynet 886,00 896,00 894,00 904,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 447,00 452,00

Kaynak: AA