Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.865,00 lira oldu.

23.09.2019 12:46
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.865,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,80277,00279,80280,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.824,001.845,001.844,001.865,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00256,00255,00259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.783,001.803,001.802,001.822,00
Yarım Ziynet 891,00901,00901,00911,00
Çeyrek Ziynet 446,00451,00451,00456,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et