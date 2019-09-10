Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu.

10.09.2019 12:38
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 276,80 277,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.824,00 1.845,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 252,50 256,50
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.783,00 1.803,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 891,00 901,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 446,00 451,00

Kaynak: AA
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