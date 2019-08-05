Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.741,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.741,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|258,00
|258,20
|261,00
|261,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.700,00
|1.721,00
|1.720,00
|1.741,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|235,30
|239,30
|238,00
|242,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.661,00
|1.681,00
|1.681,00
|1.701,00
|Yarım Ziynet
|831,00
|841,00
|840,00
|850,00
|Çeyrek Ziynet
|415,00
|420,00
|420,00
|425,00
Kaynak: AA
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